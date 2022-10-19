Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Путь РПЛ. Групповой раунд
Путь регионов
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 10:41

Голкипер «Динамо» Лещук: «Новый формат Кубка России для клубов и футболистов — большой плюс»

Мария Гусева

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук поделился мнением о новом формате Кубка России.

«Интерес к Кубку России не падает. У нас стало больше игр, а это больше интереса для игроков, потому что хочется меньше тренироваться и больше играть. Мы же ради этого и пошли в футбол. Тем более убрали еврокубки, да и когда они были, не все команды играли в таком режиме, а сейчас все команды играют по несколько матчей в неделю — это плюс. Также можно понять клубы — они нам платят за игры, а не за тренировки, мы же зарабатываем во время матчей. Поэтому новый формат Кубка России для клубов и для футболистов — это большой плюс», — цитирует Metaratings Лещука.

В этом сезоне турнир разыгрывается по системе Double Elimination, где команда вылетает не после одного поражения, а после двух.

В следующем туре Кубка России «Динамо» сыграет против «Ахмата» 8 ноября.

Источник: https://metaratings.ru/news/vratar-dinamo-leshchuk-zayavil-chto-novyy-format-kubka-rossii-yavlyaetsya-bolshim-plyusom-dlya-futbo-1389192/
Игорь Лещук
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Главный плейбой тенниса: он встречался с Шараповой, Боней и солисткой Pussycat Dolls
«Мы сделаем все, чтобы он не уезжал в Россию». В «Миннесоте» носят Капризова на руках
Миллиардер Экман объяснил Украине необходимость пойти на уступки РФ
NYT узнала об исключенных из антироссийских санкций «священных коровах» ЕС
Телеведущий в эфире набросился с критикой на Байдена за беспокойство об Украине
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Кубок России, 4-й тур Пути РПЛ: «Факел» — «Спартак», ЦСКА — «Торпедо» и другие матчи

Норманн рассказал, как встретился с бывшими одноклубниками из «Ростова»