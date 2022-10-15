Шунин: «Надо показать свою лучшую игру, чтобы обыграть «Ростов»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка России против «Ростова».

«Мы сегодня не думали про «Ростов», мы играли с «Оренбургом». Мы играем дома, надо показать свою лучшую игру, чтобы обыграть «Ростов», — сказал Шунин.

Матч «Динамо» — «Ростов» пройдет во вторник, 18 октября. Встреча состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 20:30 по московскому времени.