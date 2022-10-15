Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Путь РПЛ. Групповой раунд
Путь регионов
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 22:10

Шунин: «Надо показать свою лучшую игру, чтобы обыграть «Ростов»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Микеле Антонов

Вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка России против «Ростова».

«Мы сегодня не думали про «Ростов», мы играли с «Оренбургом». Мы играем дома, надо показать свою лучшую игру, чтобы обыграть «Ростов», — сказал Шунин.

Матч «Динамо» — «Ростов» пройдет во вторник, 18 октября. Встреча состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 20:30 по московскому времени.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал
Барселона

П1

31%

1.87

ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Сити

26%

1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

15%

2.20
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
Антон Шунин
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Футболисты московского «Динамо» обыграли «Оренбург» в матче РПЛ
Появилось видео со свадьбы Александра Емельяненко
Маск назвал риск ядерной катастрофы высочайшим за последние 60 лет
В аэропорту Норвегии задержан россиянин с двумя дронами в багаже
ВСУ полностью провалили наступление в Херсонской области
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Евсеев о прыжке на стол после победы в матче Кубка: «Я много где запрыгивал, тут просто успели заснять»