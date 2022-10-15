Шунин: «Надо показать свою лучшую игру, чтобы обыграть «Ростов»

Сегодня, 22:10
Вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка России против «Ростова».
«Мы сегодня не думали про «Ростов», мы играли с «Оренбургом». Мы играем дома, надо показать свою лучшую игру, чтобы обыграть «Ростов», — сказал Шунин.
Матч «Динамо» — «Ростов» пройдет во вторник, 18 октября. Встреча состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 20:30 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования