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Сегодня, 13:25

Городовой о борьбе с «Зенитом» за выход из группы в Кубке России: «Можно играть со всеми, мы это уже доказали»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Мария Куцубеева
Корреспондент

Вратарь «Факела» Алексей Городовой оценил шансы команды на выход в плей-офф Кубка России.

— У «Факела» все еще есть математические шансы выйти с третьего места из группы, если обыграть «Зенит» в следующем матче.
— Думаю, придет полный стадион, будет крутой ажиотаж. Будут глаза гореть и у нас, и у болельщиков. Насчет «Зенита» не знаю, но думаю, тоже. Они сейчас идут на третьем месте, хотят вернутся повыше к «Спартаку». Можно играть со всеми, мы это уже доказали. Будем выходить и стараться показать свой футбол.

«Факел» потерпел четвертое поражение в нынешнем розыгрыше Кубка России. Команда идет на последнем, четвертом, месте в группе B. «Зенит» с 3 очками в 3 матчах занимает третью строчку, которая позволяет попасть в плей-офф Пути регионов.

Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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