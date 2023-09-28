Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 19:06

Митрюшкин: «2DROTS уже не медийная команда, а профессиональная»

Telegram Дзен

Вратарь «Химок» Антон Митрюшкин прокомментировал «СЭ» победу над 2DROTS (2:0) в матче четвертого раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

«За медиафутболом я слежу. Знаю их уровень, знаю несколько игроков. Мы с ними вместе играли в академиях. Я знаю то, что они могут играть на хорошем уровне. Мы готовились, как к серьезной игре. 2DROTS уже не медийная команда, а профессиональная. Они молодцы. Я уже сказал им, что они навязали нам хорошую борьбу. Вратарь у них сегодня отлично сыграл. Мои поздравления. Думаю, что мы более подготовленные, более тактически обучены. Удаления нам тоже помогло. Важная победа. Нам нужно было надежно сыграть эту игру. Приятно всегда на ноль играть. Думаю, 2DROTS могут конкурировать с командами ФНЛ. Я им желаю только успеха. Все ждут их уже в профессиональном футболе. Надеюсь, что у них будут деньги для этого. Уверен, что до ФНЛ они смогут добраться», — сказал Митрюшкин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Соперник «Химок» в пятом раунде Кубка России определится в результате жеребьевки, которая состоится в пятницу, 29 сентября.

Антон Митрюшкин
Кубок России
ФК 2Drots
ФК Химки
0
Читайте также
Панарин похвалил нового главного тренера «Рейнджерс» Лавиолетта
«Барселоне» предъявлено обвинение в подкупе Негрейры
Путин провел встречу с Кадыровым
Военные ВСУ под видом сдачи в плен атаковали позиции казачьего отряда в ЛНР
АвтоВАЗ запустил онлайн-продажи Lada
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
Больше без медиафутбола в Кубке России. Лидер 2DROTS удалился и не оставил команде шансов против «Химок»
Талалаев — о победе над 2DROTS: «Мы порадовали зрителей и успокоили горячие головы»
Талалаев объяснил жест, показанный после первого гола «Химок»: «Я эмоциональный человек»
2DROTS — «Химки»: подмосковный клуб удвоил преимущество в матче FONBET Кубка России
2DROTS — «Химки»: медийный клуб остался в меньшинстве
2DROTS — «Химки»: подмосковный клуб открыл счет в матче FONBET Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Талалаев — о победе над 2DROTS: «Мы порадовали зрителей и успокоили горячие головы»