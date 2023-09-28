Митрюшкин: «2DROTS уже не медийная команда, а профессиональная»

Вратарь «Химок» Антон Митрюшкин прокомментировал «СЭ» победу над 2DROTS (2:0) в матче четвертого раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

«За медиафутболом я слежу. Знаю их уровень, знаю несколько игроков. Мы с ними вместе играли в академиях. Я знаю то, что они могут играть на хорошем уровне. Мы готовились, как к серьезной игре. 2DROTS уже не медийная команда, а профессиональная. Они молодцы. Я уже сказал им, что они навязали нам хорошую борьбу. Вратарь у них сегодня отлично сыграл. Мои поздравления. Думаю, что мы более подготовленные, более тактически обучены. Удаления нам тоже помогло. Важная победа. Нам нужно было надежно сыграть эту игру. Приятно всегда на ноль играть. Думаю, 2DROTS могут конкурировать с командами ФНЛ. Я им желаю только успеха. Все ждут их уже в профессиональном футболе. Надеюсь, что у них будут деньги для этого. Уверен, что до ФНЛ они смогут добраться», — сказал Митрюшкин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Соперник «Химок» в пятом раунде Кубка России определится в результате жеребьевки, которая состоится в пятницу, 29 сентября.