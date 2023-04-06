Вратарь «Крыльев» Фролов рассказал, что почти вышел на поле перед серией пенальти с ЦСКА

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов высказался о поражении самарской команды в ответном матче полуфинала FONBET Кубка России (Пути РПЛ) с ЦСКА.

«Я уже почти вышел на поле перед серией пенальти с ЦСКА... Но мы прошли дальше в Кубке. Кубок ведь за что дают — за финал Пути регионов или за суперфинал? Почему нам должно быть труднее? Все нормально. Зато теперь у нас больше нет возможности проиграть», — приводит слова Фролова «Чемпионат».

В полуфинале Пути РПЛ «Крылья Советов» по сумме двух матчей уступили ЦСКА и продолжат борьбу за трофей в нижней сетке турнира. Соперниками самарского клуба на следующем этапе FONBET Кубка России могут стать «Акрон», «Спартак» и победитель пары «Краснодар» — «Ростов».