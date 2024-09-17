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Сегодня, 15:28

Вратарь «Крыльев Советов» Песьяков пропустит кубковый матч против «Спартака» из-за травмы

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Крыльев Советов» ответили на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья вратаря Сергея Песьякова.

В игре 8-го тура РПЛ против «Рубина» (2:0) 35-летний голкипер был заменен в перерыве матча из-за повреждения.

«У Сергея Песьякова небольшая травма, рецидив. В Москву на кубковый матч против «Спартак» он с командой не полетит», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

В нынешнем сезоне Песьяков провел 5 матчей и пропустил 5 мячей. Встреча «Спартак» — «Крылья Советов» в рамках группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России состоится в четверг, 19 сентября, на «Лукой Арене». Начало встречи в 20:45 по московскому времени.

Сергей Песьяков
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)

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