Вратарь «Локомотива» Худяков после вылета из Кубка: «Акрон» особо ничем не удивил

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков поделился мнением после поражения от «Акрона» (1:1, пенальти — 6:7) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

— Что стало ключевым в этом матче?

— Реализация моментов.

— «Акрон» удивил?

— Особо не удивил ничем. Хорошая, боевитая команда. Игроки борются за каждый мяч, стараются не отдувать инициативу.

— Может быть, «Локомотиву» будет на пользу вылет? Сможете сконцентрироваться на чемпионате.

— Нужно на всех матчах концентрироваться. Обидно, что вылетели и не сможем побороться за трофей.