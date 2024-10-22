Вратарь махачкалинского «Динамо» вышел на матч со «Спартаком» в кепке в честь Яшина

Сегодня, 19:15
Вратарь махачкалинского «Динамо» Тимур Магомедов вышел на матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против московского «Спартака» в ретро-кепке в честь дня рождения Льва Яшина.
22 октября исполнилось 95 лет со дня рождения бывшего вратаря московского «Динамо» и сборной СССР. Яшин является единственным вратарем в истории футбола, который был удостоен премии «Золотой мяч». Приз лучшему голкиперу чемпионата мира «Золотая перчатка» носит имя советского футболиста.
Ранее московские бело-голубые объявили, что проведут кубковый матч против «Крыльев Советов» в ретро-форме, посвященной знаменитому вратарю. Матч состоится 24 октября в Самаре, начало — в 19.00 по московскому времени.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|5
|13-4
|12
|2
|Динамо
|5
|11-10
|8
|3
|Динамо Мх
|5
|8-7
|8
|4
|Кр. Советов
|5
|5-16
|2