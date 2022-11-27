Вратарь «Зенита» Иван поделился эмоциями после победы над «Спартаком» в Кубке России

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Бразильский вратарь «Зенита» Иван прокомментировал победу над «Спартаком» (0:0, 4:2 по пенальти) в матче шестого тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России
«Эмоции очень сильные. Мне хотелось выразить их и во время матча, и во время серии пенальти. Но я не мог, потому что думал постоянно об игре, я разделяю эмоции с командой, потому что это общая победа. Когда я упал на колени, это был момент благодарности богу. Для меня была мечта играть в «Зените» и попасть сюда. Роль вратаря — не такая заметная, но она важная», — сказал Иван.
Благодаря ничьей в основное время «Спартак» занял первое место в группе B с 13 очками и вышел в верхнюю сетку плей-офф Кубка России. «Зенит» с 11 очками стал третьим и попал в нижнюю сетку плей-офф турнира.
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Основные источники исследования