Все зенитовцы и спартаковцы удалены за агрессию. На сколько матчей их дисквалифицируют?

Как стало известно «СЭ», зенитовцы Вильмар Барриос, Малком, Родригао и спартаковцы Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов удалены за агрессивное поведение.

Такая формулировка, использованная судьей матча 6-го тура группового турнира Кубка России «Зенит» — «Спартак» (0:0, пен. — 4:2) Владимиром Москалевым, означает, что ко всем шестерым можно применить пункт 3 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС. За такой проступок полагается дисквалификация на срок до четырех матчей. Естественно, речь идет о пропуске встреч Кубка России, а не чемпионата.

Если бы арбитр написал, что кто-то из игроков попытался оказать физическое воздействие на соперника, тогда можно было говорить о дисквалификации на срок от трех до шести встреч.

А вот оказание физического воздействия (за исключением случаев агрессии, серьезного нарушения правил и лишения явной возможности забить гол) приводит к дисквалификации на срок от шести месяцев до двух лет.

Кроме указанных футболистов во втором тайме был удален тренер «Спартака» Владимир Слишкович. Если он наказан за оскорбительное поведение в отношении судьи, тогда его могут дисквалифицировать на срок от двух до четырех матчей.