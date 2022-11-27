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Кубок России

27 ноября, 21:45

Все зенитовцы и спартаковцы удалены за агрессию. На сколько матчей их дисквалифицируют?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Массовая драка на футбольном поле после окончания основного времени матча «Зенит» — «Спартак».
Фото Сергей Волгин
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Как стало известно «СЭ», зенитовцы Вильмар Барриос, Малком, Родригао и спартаковцы Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов удалены за агрессивное поведение.

Такая формулировка, использованная судьей матча 6-го тура группового турнира Кубка России «Зенит» — «Спартак» (0:0, пен. — 4:2) Владимиром Москалевым, означает, что ко всем шестерым можно применить пункт 3 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС. За такой проступок полагается дисквалификация на срок до четырех матчей. Естественно, речь идет о пропуске встреч Кубка России, а не чемпионата.

Если бы арбитр написал, что кто-то из игроков попытался оказать физическое воздействие на соперника, тогда можно было говорить о дисквалификации на срок от трех до шести встреч.
А вот оказание физического воздействия (за исключением случаев агрессии, серьезного нарушения правил и лишения явной возможности забить гол) приводит к дисквалификации на срок от шести месяцев до двух лет.

Кроме указанных футболистов во втором тайме был удален тренер «Спартака» Владимир Слишкович. Если он наказан за оскорбительное поведение в отношении судьи, тогда его могут дисквалифицировать на срок от двух до четырех матчей.

27&nbsp;ноября. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0, пен. 4:2. Владимир Москалев после драки футболистов. Покадровый разбор массовой драки «Спартака» и «Зенита» с 6 удалениями. С чего все началось?
Александр Селихов
Вильмар Барриос
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
44
37
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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