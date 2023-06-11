Чанов: «Для «Краснодара» забрать Кубок — голубая мечта»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился ожиданиями от финала Кубка России против «Краснодара».

«Я болею за своих воспитанников, я сам оттуда. У ЦСКА есть только одна цель — победа в чемпионате и в Кубке страны, клуб точно будет нацелен на победу. Финал есть финал, один матч может подарить нам сенсацию. Я бы не удивился, он просто добротно делает свою работу. В финале нельзя расслабляться, ведь для «Краснодара» забрать Кубок — голубая мечта. Концовка чемпионата получилась сумбурной, так что ждем интересной игры», — приводит слова Чанова «Евро-Футбол.ру».

Суперфинал Кубка России «Краснодар» — ЦСКА состоится 11 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 17.00 по московскому времени.