Колосков отметил игру футболистов «Спартака» в матче с «Зенитом»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на победу «Спартака» в матче Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (3:0).

«Победа «Спартака» над «Зенитом» доказывает, что в футболе решает не только мастеровитость состава. Есть много составляющих, которые приводят к победе команды. В том числе это физико-тактическая подготовка к конкретной игре. Хорошо, если эта победа мотивирует и всколыхнет красно-белых, потому что российскому футболу нужен сильный «Спартак». Будет сильный «Спартак», все остальные будут подтягиваться, потому что он главный раздражитель», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

«Спартак» с 9 очками лидирует в группе B, «Зенит» располагается на третьей строчке (3 очка).