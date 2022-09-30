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Сегодня, 15:26

Колосков отметил игру футболистов «Спартака» в матче с «Зенитом»

Виктория Кравченко

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на победу «Спартака» в матче Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (3:0).

«Победа «Спартака» над «Зенитом» доказывает, что в футболе решает не только мастеровитость состава. Есть много составляющих, которые приводят к победе команды. В том числе это физико-тактическая подготовка к конкретной игре. Хорошо, если эта победа мотивирует и всколыхнет красно-белых, потому что российскому футболу нужен сильный «Спартак». Будет сильный «Спартак», все остальные будут подтягиваться, потому что он главный раздражитель», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

«Спартак» с 9 очками лидирует в группе B, «Зенит» располагается на третьей строчке (3 очка).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-barrios-sil-nejshij-oporny-j-poluzashhitnik-rpl-ego-otsutstvie-skazalos-na-igre-zenita/
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Вячеслав Колосков
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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