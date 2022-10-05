Колосков: «Последний финал Кубка России показал, что абсолютно правильное решение проводить такой матч в «Лужниках»

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что финал Кубка России-2022/23 пройдет в «Лужниках».
«Я положительно отношусь к этому. Вспоминаю, что в мои времена у нас в регламенте было записано, что финал Кубка России, а ранее СССР, проводится на центральном стадионе имени Ленина в «Лужниках». Никогда и никаких споров по этому вопросу не было. Последний финал Кубка России показал, что абсолютно правильное решение проводить такой матч в «Лужниках». Было около 60 тысяч зрителей. Даже если не будет вывески, то люди все равно придут. Да, у регионов есть стадионы для проведения финала, но у них нет зрителей», — сказал Колосков «СЭ».
Финал Кубка России-2021/22 также проходил на стадионе «Лужники». В матче за трофей «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:1. В этой игре был установлен рекорд посещаемости за всю историю турнира. На арене присутствовало 69 306 зрителей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования