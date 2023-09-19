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Сегодня, 21:36

Юран похвалил футболистов «Пари НН» за игру со «Спартаком», несмотря на поражение

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран похвалил футболистов своей команды, несмотря на поражение от «Спартака» (0:3) в матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Гоцуку сегодня дали отдохнуть. Он бы вышел сегодня на поле, если бы не травма Тихого?

— Нет. Не планировал. Это была вынужденная замена. Сейчас разберемся, что там у Тихого. Икроножная мышца спазмировала. Не стали рисковать.

— Что вы сказали футболистам после матча? Они играли и смотрелись хорошо.

— По игре — неплохо, да. Играли в атаку. А что футболистам сказать? Я сам был в прошлом футболистом. Они тоже видят, и кипят, что моменты пропускаются. Самое главное — их поддержать. Да, проиграли. Да, все всё понимают. Теперь переключаемся. У нас в воскресенье игра в чемпионате с «Оренбургом». Голову выше — и вперед. Они сами говорят, что устали уже. Ну почему такие вещи пропускаются? Тот же момент с Гоцуком, с пенальти. Мяч уже ушел — вмешался ВАР, видеоарбитры посчитали, что это одиннадцатиметровый.

А на 17-й минуте Александрова ударили в лицо. Меня так во дворе учили бить. Пихать нашим футболистам было бы неправильно. Разберем, есть и ошибки, и хорошие моменты были. Собираемся и потом подготовим теорию, все разберем.

— Сегодня были и положительные моменты, много людей было на трибунах. Добавило эмоций?

— Естественно. Приятно, когда стадион собирается. 32 тысячи человек — любому футболисту и мне приятно. Когда ты выходишь, видишь, что болельщик пришел — спасибо большое! Мы благодарим результатами. Стараемся, по крайней мере. Сегодня настраивались на победу, чтобы доставить удовольствие зрителям. Могу извиниться. Спасибо большое болельщикам, что они приходят. Я это очень ценю.

— Стоцкого поменяли из-за желтой карточки или были другие причины?

— Хотелось добавить немножко креативности. Стоцкий здорово отработал. Когда фон усталости появляется — это чревато. У него была желтая карточка. Он мог из-за усталости сфолить. Это бы привело ко второй желтой. Могли со «Спартаком» остаться в меньшинстве. Это усложнило бы ситуацию.

«Пари НН» занимает четвертое место в таблице группы D с 2 очками в 4 матчах. В следующем туре групповой стадии Кубка страны нижегородцы сыграют на выезде против «Краснодара» 4 октября.

Сергей Юран
Футбол
Кубок России
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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