Юран — о разгромном поражении от «Краснодара»: «Мне понравилась игра нашей команды»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о поражении в матче против «Краснодара» (0:3) в 5-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Мне понравилась игра нашей команды. Сегодня у нас в составе играли несколько человек из молодежки, и было приятно наблюдать, когда во втором тайме мы заставляли соперника даже время потягивать. Это дорогого стоит, когда наша молодежь погоняла «Краснодар» на его поле», — цитирует Юрана официальный сайт «Пари НН».

«Пари НН» с двумя очками занимает последнее место в группе D. Нижегородцы лишились шансов на выход в плей-офф FONBET Кубка России.