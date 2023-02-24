Юрий Белоус объяснил, какие факторы могут сыграть против «Зенита» в кубковом матче с «Волгой»

Бывший президент «Москвы» Юрий Белоус предположил, какие факторы могут сыграть против «Зенита» в четвертьфинальном матче FONBET Кубка России с ульяновской «Волгой».

«Понятно, что «Зенит» в этом матче является явным фаворитом. Однако против питерцев могут сыграть сразу несколько факторов. Во-первых, возможная недооценка соперника. Во-вторых, мотивация самой «Волги». Для Ульяновска приезд бессменных чемпионов России последних лет станет огромным событием. Все билеты на игру проданы, на стороне хозяев будет полный стадион. Наконец, качество поля. Уже сейчас понятно, что оно будет находиться не в лучшем состоянии. Неровный, промерзший газон всегда осложняет игру в атаке и облегчает действия обороняющихся», — приводит Betonmobile.ru слова Белоуса.

Кубковый матч между «Зенитом» и «Волгой» пройдет 25 февраля в Ульяновске и начнется в 14.30 по московскому времени.