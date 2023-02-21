Юрий Белоус: «Голевой феерии от Дзюбы в матче против «Спартака» ждать не приходится»

Вывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус заявил, что не ждет голевой феерии Артема Дзюбы в кубковом матче против «Спартака».

«У Артема в этом поединке будет сумасшедший настрой. Во-первых, это его дебют в составе «Локомотива». И потом, игры против «Спартака» для него всегда были особым раздражителем. Однако голевой феерии от Дзюбы в этом матче ждать не приходится. Об этом сейчас и речи быть не может. Важно, чтобы его игра помогла железнодорожникам достойно сразиться со «Спартаком», который будет явным фаворитом. Дзюба должен быть полезным команде, именно об этом ему нужно думать в первую очередь», — приводит слова Белоуса Betonmobile.ru.

Первый матч 1/4 финала FONBET Пути РПЛ Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет 22 февраля на «РЖД Арене».