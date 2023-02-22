Гаврилов — о дебюте Дзюбы за «Локомотив»: «Не справился»

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов оценил дебют нападающего Артема Дзюбы за московский «Локомотив».

Железнодорожники потерпели поражение от московской команды в матче 1/4 финала FONBET Кубка России (0:1).

«У него было два момента за всю игру: штанга и промах по пустым воротам с левой ноги. Не справился, короче говоря. В первом моменте он классно сыграл, подтолкнул Денисова в спину, тем самым облегчив себе доступ к мячу, но мог бы и забить в этой ситуации! А по всей остальной игре — на меня он никакого впечатления не произвел. А эти два момента, по большому счету, случайные», — цитирует Гаврилова «Газета.Ru».

Ответный матч между командами пройдет 27 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.