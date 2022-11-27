Гаврилов обратился к игрокам «Спартака» и «Зенита»: «Соревнуйтесь на поле, а не в мордобое»

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Советский и российский футболист Юрий Гаврилов поделился мнением о драке, произошедшей во время матча Кубка России «Зенит» — «Спартак» (0:0, пенальти — 4:2).
«Какие могут быть санкции? Если были удаления, то включается положение о дисквалификации. Если человек удаляется, ЭСК должна определить степень виновности и срок отстранения. Я не знаю, сколько матчей пропустят виновники. Два, три, а то и все пять матчей дисквалификации они могут получить.
Игроки что, каждый матч будут драку затевать? Конечно, надо наказывать и зачинщиков, и участников драки. Чтобы неповадно в следующий раз было. Вы играйте, соревнуйтесь на поле, а не в мордобое», — приводит слова Гаврилова «Газета.Ru».
По итогам массовой драки перед серией пенальти прямые красные карточки получили по три игрока из каждой команды: у «Зенита» — Малком, Барриос и Родригао, у «Спартака» — Николсон, Соболев и Селихов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования