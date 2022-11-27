Гаврилов обратился к игрокам «Спартака» и «Зенита»: «Соревнуйтесь на поле, а не в мордобое»

Советский и российский футболист Юрий Гаврилов поделился мнением о драке, произошедшей во время матча Кубка России «Зенит» — «Спартак» (0:0, пенальти — 4:2).

«Какие могут быть санкции? Если были удаления, то включается положение о дисквалификации. Если человек удаляется, ЭСК должна определить степень виновности и срок отстранения. Я не знаю, сколько матчей пропустят виновники. Два, три, а то и все пять матчей дисквалификации они могут получить.

Игроки что, каждый матч будут драку затевать? Конечно, надо наказывать и зачинщиков, и участников драки. Чтобы неповадно в следующий раз было. Вы играйте, соревнуйтесь на поле, а не в мордобое», — приводит слова Гаврилова «Газета.Ru».

По итогам массовой драки перед серией пенальти прямые красные карточки получили по три игрока из каждой команды: у «Зенита» — Малком, Барриос и Родригао, у «Спартака» — Николсон, Соболев и Селихов.