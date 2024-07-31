Горшков: «Рад, что сломили сопротивление «Факела» и довели дело до победы»

Защитник «Зенита» Юрий Горшков прокомментировал победу над «Факелом» (3:0) в матче 1-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Эмоции и ощущения от игры положительные, особенно приятно было видеть Вираж и ощущать их поддержку, — сказал Горшков. — Очень рад, что победили. Хотя игра складывалась в начале сложно, мы не могли нащупать моменты. Рад, что сломили сопротивление «Факела» и довели дело до победы.

— В какой момент вам стало понятно, что «Зенит» сделал эту игру?

— Когда второй гол забили. По ощущениям, стало полегче.

В следующем матче «Зенит» 14 августа сыграет на выезде с «Рубином», «Факел» 15 августа примет «Акрон».