Нагорных доволен игрой «Локомотива» в матче со «Спартаком» в FONBET Кубке России

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных оценил игру команды в матче со «Спартаком» (0:1) в 1/4 финала FONBET Кубка России.

— Несмотря на поражение, я бы занес эту игру в актив в сравнении с предыдущим отрезком. Команда есть, она способна решать задачи, команда с хорошей перспективой. Хотел бы поблагодарить ребят. Мы увидели, что команда выполняет тренерское задание, чего мы не видели последние полгода. Команда способна зажимать «Спартак» на своей половине поля. Может быть, не все получилось, но я бы хотел поблагодарить тренерский штаб.

Не привык оценивать судейство. В этом должны разбираться специалисты. Факт остается фактом — гол не засчитан. Нужно действовать так, чтобы были стопроцентные возможности забить гол, — сказал Нагорных.

Ответная игра между командами пройдет 27 февраля на «Отрытие Банк Арене». Начало — в 20.00 по московскому времени.