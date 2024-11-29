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Сегодня, 10:30

Нагорных о поражении «Локомотива» в Кубке России: «Настраиваемся на весну, вернем долг болельщикам»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение в 1/4 FONBET Кубка России от «Динамо» (первый матч 2:1, второй — 0:1, пен. 3:4).

«Очень хотел бы поблагодарить наших болельщиков, такого перформанса у «Локомотива» не было уже несколько лет. Хочу сказать громадное спасибо тем, кто пришел на стадион. Команда старалась, играла дисциплинировано, но не хватило немного для реализации. Настраиваемся на весеннюю часть, вернем долг болельщикам», — сказал Нагорных «СЭ».

«Динамо» стало последним полуфиналистом Пути РПЛ Кубка России. Ранее в эту стадию пробились «Ростов», «Зенит» и ЦСКА. «Локомотив» сыграет во втором этапе четвертьфинала Пути регионов турнира. Жеребьевка пройдет 30 ноября.

Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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13.08
17:30
Оренбург
Локомотив
2 : 3
13.08
20:00
Ростов
Химки
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Оренбург
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28.08
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Локомотив
Химки
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18.09
19:00
Ростов
Оренбург
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19.09
18:30
Химки
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18:30
Локомотив
Оренбург
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Химки
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П 8 : 7
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23.10
16:30
Оренбург
Химки
2 : 0
23.10
19:00
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31.07
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31.07
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Краснодар
Ахмат
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18.09
19:00
ЦСКА
Краснодар
2 : 0
19.09
18:30
Пари Нижний Новгород
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Динамо
Динамо Мх
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1
14.08 19:30
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Спартак
0
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Факел
Акрон
1
2
15.08 20:30
Краснодар
Ахмат
1
0
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Ахмат
ЦСКА
0
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Акрон
Зенит
П
5
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1
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0
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