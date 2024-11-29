Нагорных о поражении «Локомотива» в Кубке России: «Настраиваемся на весну, вернем долг болельщикам»

Сегодня, 10:30
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение в 1/4 FONBET Кубка России от «Динамо» (первый матч 2:1, второй — 0:1, пен. 3:4).
«Очень хотел бы поблагодарить наших болельщиков, такого перформанса у «Локомотива» не было уже несколько лет. Хочу сказать громадное спасибо тем, кто пришел на стадион. Команда старалась, играла дисциплинировано, но не хватило немного для реализации. Настраиваемся на весеннюю часть, вернем долг болельщикам», — сказал Нагорных «СЭ».
«Динамо» стало последним полуфиналистом Пути РПЛ Кубка России. Ранее в эту стадию пробились «Ростов», «Зенит» и ЦСКА. «Локомотив» сыграет во втором этапе четвертьфинала Пути регионов турнира. Жеребьевка пройдет 30 ноября.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2