Председатель совета директоров «Локомотива»: «У нас есть команда, где все переживают друг за друга, пашут»

Сегодня, 11:00
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» заявил, что команде не важно, кто станет соперником в Пути регионов FONBET Кубка России.
«Нам не важно, какой будет соперник в Пути регионов. Мы будем играть с полнейшей самоотдачей. В игре с «Динамо» не хватило немножко завершения. В спорте никогда нельзя «чуть-чуть», это не работает. Дело идет к завершению года, но команда мобилизована, ответственно подходит к каждому матчу. У нас есть команда, где все друг за друга переживают, пашут. С большой перспективой смотрю на ближайшие матчи и на то, что нам еще предстоит сделать», — сказал Нагорных «СЭ».
«Динамо» стало последним полуфиналистом Пути РПЛ Кубка России. Ранее в эту стадию пробились «Ростов», «Зенит» и ЦСКА. «Локомотив» сыграет во втором этапе четвертьфинала Пути регионов турнира. Жеребьевка пройдет 30 ноября.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2