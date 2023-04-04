За год Фомин не забил четыре пенальти

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, который еще недавно претендовал на звание лучшего пенальтиста России, не забил четвертый 11-метровый за год.

После промаха в финале Кубка-2022/23 против «Спартака» хавбек, реализовывавший все попытки на протяжении семи лет, допустил еще три осечки. В чемпионате динамовец не смог переиграть Игоря Акинфеева и Дениса Адамова, а в Кубке — Сергея Волкова.

Все пенальти Даниила Фомина за последний год

Дата Турнир Матч Вратарь Исход 14.05.2022 Чемпионат Локомотив (г) — 3:3 Гильерме Гол 29.05.2022 Кубок Спартак (н) — 1:2 Александр Максименко Мимо 24.07.2022 Чемпионат Торпедо (д) — 4:0 Егор Бабурин Гол 27.08.2022 Чемпионат Пари НН (г) — 2:2 Никита Гойло Гол 13.11.2022 Чемпионат ЦСКА (д) — 2:1 Игорь Акинфеев Вратарь 28.09.2022 Кубок Оренбург (г) — 2:2 (пен. — 3:4) Евгений Гошев Гол* 22.10.2022 Чемпионат Локомотив (г) — 3:1 Гильерме Гол 15.03.2023 Кубок Зенит (г) — 1:1 (пен. — 5:4) Александр Васютин Гол* 01.04.2023 Чемпионат Сочи (д) — 0:2 Денис Адамов Вратарь 04.04.2023 Кубок Акрон (д) — 1:1 (пен. — 1:4) Сергей Волков Вратарь*

* Пенальти в послематчевых сериях.