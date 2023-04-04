Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 23:22

За год Фомин не забил четыре пенальти

Кирилл Бурдаков
Статистик
Даниил Фомин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, который еще недавно претендовал на звание лучшего пенальтиста России, не забил четвертый 11-метровый за год.

После промаха в финале Кубка-2022/23 против «Спартака» хавбек, реализовывавший все попытки на протяжении семи лет, допустил еще три осечки. В чемпионате динамовец не смог переиграть Игоря Акинфеева и Дениса Адамова, а в Кубке — Сергея Волкова.

Все пенальти Даниила Фомина за последний год

Дата

Турнир

Матч

Вратарь

Исход

14.05.2022

Чемпионат

Локомотив (г) — 3:3

Гильерме

Гол

29.05.2022

Кубок

Спартак (н) — 1:2

Александр Максименко

Мимо

24.07.2022

Чемпионат

Торпедо (д) — 4:0

Егор Бабурин

Гол

27.08.2022

Чемпионат

Пари НН (г) — 2:2

Никита Гойло

Гол

13.11.2022

Чемпионат

ЦСКА (д) — 2:1

Игорь Акинфеев

Вратарь

28.09.2022

Кубок

Оренбург (г) — 2:2 (пен. — 3:4)

Евгений Гошев

Гол*

22.10.2022

Чемпионат

Локомотив (г) — 3:1

Гильерме

Гол

15.03.2023

Кубок

Зенит (г) — 1:1 (пен. — 5:4)

Александр Васютин

Гол*

01.04.2023

Чемпионат

Сочи (д) — 0:2

Денис Адамов

Вратарь

04.04.2023

Кубок

Акрон (д) — 1:1 (пен. — 1:4)

Сергей Волков

Вратарь*

* Пенальти в послематчевых сериях.

Даниил Фомин
Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
Обсудить
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Смолов — журналисту: «Тебе, что ли, обещал выиграть Кубок, клоун?»
Погиб отец главного юниора страны Мичкова. Его тело нашли в пруду напротив дома
В Красноярском крае обнаружены останки двух убитых 22 года назад девушек
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин посетил место убийства Татарского
В этом году с российского рынка могут уйти до 30 банков
Финский политолог назвал огромной ошибкой вступление Финляндии в НАТО
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Акрона» Калешин: «Первая лига нас поддерживает, мы это чувствуем»