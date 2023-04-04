За год Фомин не забил четыре пенальти

Сегодня, 23:22
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, который еще недавно претендовал на звание лучшего пенальтиста России, не забил четвертый 11-метровый за год.
После промаха в финале Кубка-2022/23 против «Спартака» хавбек, реализовывавший все попытки на протяжении семи лет, допустил еще три осечки. В чемпионате динамовец не смог переиграть Игоря Акинфеева и Дениса Адамова, а в Кубке — Сергея Волкова.
Все пенальти Даниила Фомина за последний год
|
Дата
|
Турнир
|
Матч
|
Вратарь
|
Исход
|
14.05.2022
|
Чемпионат
|
Локомотив (г) — 3:3
|
Гильерме
|
Гол
|
29.05.2022
|
Кубок
|
Спартак (н) — 1:2
|
Александр Максименко
|
Мимо
|
24.07.2022
|
Чемпионат
|
Торпедо (д) — 4:0
|
Егор Бабурин
|
Гол
|
27.08.2022
|
Чемпионат
|
Пари НН (г) — 2:2
|
Никита Гойло
|
Гол
|
13.11.2022
|
Чемпионат
|
ЦСКА (д) — 2:1
|
Игорь Акинфеев
|
Вратарь
|
28.09.2022
|
Кубок
|
Оренбург (г) — 2:2 (пен. — 3:4)
|
Евгений Гошев
|
Гол*
|
22.10.2022
|
Чемпионат
|
Локомотив (г) — 3:1
|
Гильерме
|
Гол
|
15.03.2023
|
Кубок
|
Зенит (г) — 1:1 (пен. — 5:4)
|
Александр Васютин
|
Гол*
|
01.04.2023
|
Чемпионат
|
Сочи (д) — 0:2
|
Денис Адамов
|
Вратарь
|
04.04.2023
|
Кубок
|
Акрон (д) — 1:1 (пен. — 1:4)
|
Сергей Волков
|
Вратарь*
* Пенальти в послематчевых сериях.