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Кубок России

Сегодня, 19:15

За неделю в Ульяновске не нашли болельщика, бросившего банан в Вендела на матче FONBET Кубка России

Алина Савинова
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Пресс-атташе «Волги» Олег Савинов заявил, что на сегодняшний день болельщик, который бросил банан в полузащитника «Зенита» Вендела во время матча 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России, не найден.

— Удалось ли найти человека, который бросил банан?

— Все вопросы к полиции, — приводит «Спорт День за Днем» слова Савинова.

— То есть он пока не найден?

— Ну как-то так.

— Почему так долго его не могут найти? На стадионе есть камеры, все его видели.

— Мы же за всех болельщиков не можем отвечать.

— Будет ли «Волга» подавать апелляцию на решение КДК?

— Пока не решили. Мы подумаем еще.

Игра между командами прошла 25 февраля и завершилась победой «Зенита» (3:0). КДК РФС оштрафовал ульяновский клуб на 500 тысяч рублей и наказал проведением одного матча Кубка России при пустых трибунах условно за этот инцидент.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/za-nedelyu-v-ulyanovske-ne-nashli-togo-kto-brosil-banan-na-matche-kubka-rossii
Футбол
Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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