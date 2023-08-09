Заболотный извинился перед партнерами по ЦСКА за промах в матче с «Факелом»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный в раздевалке извинился перед одноклубниками за неудачный удар в матче против «Факела» (0:2) во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

В начале встречи Заболотный не сумел забить, пробив мимо в пустые ворота с линии вратарской. В ответной контратаке «Факел» открыл счет встречи.

Видео из раздевалки выложила пресс-служба армейцев.

«Владимир Валентинович (Федотов — прим.), можно я скажу? Ребят, не использовал момент. Я хотел бы лично перед вами извиниться. И для себя уяснить, что я немного усложнил сегодняшнюю игру своим нереализованным моментом, потому что команда очень много оборонялась. Если бы я реализовал этот момент, все бы поменялось. Хочу попросить прощения у каждого. Обещаю реабилитироваться перед вами и перед собой», — сказал Заболотный партнерам по команде.