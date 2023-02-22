Загитова выступила с диджей-сетом перед матчем «Локомотив» — «Спартак»

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном женском катании Алина Загитова выступила с диджей-сетом перед первым матчем 1/4 финала FONBET Кубка России «Локомотив» — «Спартак».

Вместе с Загитовой на сцену вышел известный казахский диджей Imanbek, который получил музыкальную премию «Грэмми» в 2021 году.

14 февраля Загитова спела на шоу «Влюбленные в фигурное катание» вместе с исполнительницей Zivert.

Первый матч 1/4 финала FONBET Кубка России «Локомотив» — «Спартак» состоится сегодня, 22 февраля на «РЖД Арене» в Москве. Начало игры — в 20.00 (мск).

Ответная игра пройдет на «Открытие Арене» 27 февраля.