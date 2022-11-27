Зарема оценила драку в матче «Зенит» — «Спартак»: «Наши парни выступили красиво!»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на инцидент, которой произошел в конце матча Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0, 4:2 — по пенальти).

«Я считаю, что наши парни выступили красиво! Особенно перед серией пенальти. Наши парни прекрасны! Хорошо сходили на ужин [с Леонидом Федуном]», — сказал Салихова «СЭ»,

Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура групповой стадии Кубка России.