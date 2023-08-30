Зарема Салихова: «Динамо» без Тюкавина, как «Спартак» без Соболева»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на победу красно-белых над «Динамо» (4:1) в матче 3-го тура группового этапа FONBET Кубка России.

«На поле было 9 россиян, Зиньковский, Пруцев, позже присоединился Умяров. Чертановские рулят. От этого не уйдешь. Сразу другое настроение на поле, самоотдача и результат. «Динамо» без Тюкавина, как «Спартак» без Соболева», — сказала Салихова «СЭ».

«Спартак» (1-е место) одержал три победы в трех кубковых матчах и набрал 9 очков. «Динамо» занимает второе место с 4 очками.

В следующем матче Кубка России «Спартак» отправится в гости к «Пари НН» 19 сентября. «Динамо» на выезде встретится с «Краснодаром» в этот же день.