Зарема о победе над «Локомотивом»: «Все молодцы, вперед «Спартак»!»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна отреагировала на победу красно-белых над «Локомотивом» (4:2) в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России.

«Спартак» выиграл у «Локомотива» со счетом 5:2 по сумме двух матчей и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка страны.

«Очень радует, что Мартинс вернулся в строй — и сразу результативно. Игнатов показал тот футбол, которого от него ждут болельщики. Рома Зобнин снова в гонке бомбардиров. Пруцев как всегда выполняет колоссальный объем работы. Промес завершил этот матч. Все молодцы! Дальше интереснее, вперед, Спартак!» — сказала Зарема «СЭ».

Жеребьевка следующей стадии FONBET Кубка России состоится в четверг, 2 марта и начнется в 14.30 (мск).