Зарема — о вылете «Спартака» от «Урала»: «Судья хорошо отработал матч»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала победу «Урала» над московским клубом (2:1, 3:2 — общий счет) в 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России и вылет красно-белых в Путь регионов.

«Гончаренко здорово работает в «Урале». Судья также хорошо отработал матч. «Спартаку» собраться и выигрывать оставшиеся матчи. Понравился Тавареш в этой игре», — сказала Салихова «СЭ».

«Спартак» вылетел в Путь регионов FONBET Кубка России. «Урал» пробился в финал Пути РПЛ турнира, в котором сыграет с победителем пары ЦСКА — «Крылья Советов».