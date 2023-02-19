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Кубок России

19 февраля, 23:10

Зарема — о матче «Спартака» в феврале: «Может, игры Кубка России перенести на лето?»

Иван Шитик
Корреспондент
Зарема Салихова.
Фото Соцсети
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Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о предстоящем матче красно-белых в 1/4 финала FONBET Кубка России против «Локомотива».

«Я не могу понять, почему матч назначается на конец февраля. Нет игр сборной, зачем подвергать риску здоровье футболистов? Может, кубковые матчи стоит перенести на лето в рамках подготовки к сезону? Все равно сейчас обладателю Кубка ничего не дает эта победа, а риск получить травму огромный, особенно для футболистов, которые только восстановились. Осенью был перерыв большой и никому не нужные игры сборной. Почему оперативно и гибко не изменить календарь?» — заявила Зарема Sport24.

Первый матч 1/4 финала FONBET Кубка России «Локомотив» — «Спартак» пройдет 22 февраля на стадионе «РЖД Арена», начало игры — в 20.00 (мск). По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве в этот день опустится до минус 18 градусов, что ставит проведение игры под вопрос.

Ответный матч должен состояться 27 февраля на «Открытие Арене».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-19-zarema-o-matche-spartaka-v-fevrale-mozhet-igry-kubka-rossii-perenesti-na-leto
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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