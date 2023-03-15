Зарема жестко высказалась о работе Кукуляка в матче «Зенит» — «Динамо»: «Как бы судья ни извращался, «Зенит» вылетел!»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в комментарии для «СЭ» отреагировала на вылет «Зенита» из Кубка России (1:1, 4:5 — по пенальти).

«Как бы судья ни извращался, «Зенит» вылетел! Поздравляю «Динамо», молодцы! За них болела вся страна», — сказала Салихова «СЭ».

«Динамо» вышло в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России. Ранее в 1/2 финала вышел «Акрон», который обыграл «Локомотив» (1:1, пенальти — 7:6). И «Краснодар», который переиграл «Ахмат» (3:0).