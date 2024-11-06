Защитник «Ахмата» Адамов: «Семак сказал, что я очень сильный футболист»

6 ноября, 23:47
Защитник «Ахмата» Арсен Адамов, который выступает за грозненский клуб на правах аренды из «Зенита», рассказал о разговоре с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком во время матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой «Зенита» со счетом 3:0.
— Разговор с Семаком в перерыве? [Он] сказал, что я очень сильный футболист. Планирую ли в конце сезона вернуться в «Зенит»? Не знаю, посмотрим.
Адамов перешел в «Ахмат» в июне этого года на правах аренды до конца сезона-2024/25. 25-летний футболист провел 23 матча за грозненцев во всех турнирах, отметившись 2 результативными передачами.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2