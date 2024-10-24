Баранок: «В матче с «Рубином» «Акрону» не хватило реализации»

Защитник «Акрона» Никита Баранок подвел итоги матча группового раунда Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Рубина» (0:1).

— Мы создали много моментов, особенно во втором тайме, — приводит слова Баранка Metaratings.ru. — В первом тайме проявляли себя непонятно: то ли боялись, то ли еще что-то. Но в перерыве сделали пару изменений. Это помогло, начали прибавлять и старались дожать. Но чуть-чуть не хватило.

— Чего прежде всего не хватило «Акрону» для гола?

— Реализации. Моменты были. Сказалась ли ротация состава? Не думаю. Мы все нормально общаемся друг с другом, вместе каждый день.

— О чем подумали в моменте, когда Вада в концовке не реализовал верный момент? Было ли чувство, что это знак свыше, что теперь мы точно должны сравнивать?

— Тот момент, когда я обрезал, наверное? Не знаю, что я испытывал. Хотелось, чтобы он не забил. Чувства о знаке свыше не было. Мы весь второй тайм пытались забить.

«Акрон» с 8 очками занял третье место в группе D Кубка России. Команда продолжит выступать в плей-офф Пути регионов турнира.