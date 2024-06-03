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Сегодня, 09:09

Защитник «Балтики» Радмановац объяснил свой неприличный жест во время церемонии награждения «Зенита»

Виктория Кравченко
Никола Радмановац.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Защитник «Балтики» Никола Радмановац объяснил свой неприличный жест, который он показал во время церемонии награждения «Зенита».

Вчера, 2 июня, питерский клуб выиграл Кубок России, обыграв калининградцев со счетом 2:1.

Ранее появилось видео, на которое попал момент, где 27-летний серб несколько раз показал неприличный жест в сторону празднующих игроков «Зенита» во время церемонии награждения.

«Для начала я хочу извиниться, если кто-то подумал что-то плохое. Но это просто шутка между мной и Страхиней Эраковичем, который играет в «Зените». Мы очень хорошие друзья. Так что ни о чем плохом я не думал и ничего плохого не хотел показать. Повторяюсь: это была шутка между нами.

Поздравляю «Зенит» с победой. Они показали, что они сейчас самый сильный клуб России, оформил требл. Еще раз поздравляю и прошу прощения, если кого-то обидел», — опубликовал Радмановац видео в соцсетях.

Радмановац выступает за «Балтику» с лета 2022 года. В минувшем сезоне он провел за калининградцев 30 матчей во всех турнирах, отличившись двумя голевыми передачами.

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