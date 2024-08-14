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Сегодня, 20:54

Лукин — о результативности Дивеева: «Он бутерброды с рыбой какие-то ест»

Сергей Жуков
корреспондент
Игорь Дивеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник ЦСКА Матвей Лукин прокомментировал победу над «Пари НН» (1:1, пенальти — 4:2) во 2-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Матч был тяжелым. «Пари НН» забили достаточно нелепый гол.

— В прошлом сезоне у вас было много серий пенальти. Не устали от них еще?

— Нет, главное побеждать. Сегодня Тороп потащил, а все полевые игроки забили. Двигаемся дальше.

— Игорь Дивеев забил уже 5 голов. Есть ли у вас объяснения этому?

— Он бутерброды с рыбой какие-то ест. Надо будет мне попробовать сделать тоже самое перед игрой.

— Успели ли вписаться в команду новички Круговой и Койта?

— Конечно. Они уже свои. Можно их уже не считать новичками.

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев забил в матче с «Пари НН». У игрока теперь 5 голов в 5 матчах текущего сезона.

Футболисты ЦСКА празднуют гол Игоря Дивеева в&nbsp;ворота &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;. Дивеев забивает, Тороп — выручает ЦСКА в серии пенальти. Илич создал проблемы Николичу

Игорь Дивеев
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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