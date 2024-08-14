Лукин — о результативности Дивеева: «Он бутерброды с рыбой какие-то ест»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин прокомментировал победу над «Пари НН» (1:1, пенальти — 4:2) во 2-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Матч был тяжелым. «Пари НН» забили достаточно нелепый гол.

— В прошлом сезоне у вас было много серий пенальти. Не устали от них еще?

— Нет, главное побеждать. Сегодня Тороп потащил, а все полевые игроки забили. Двигаемся дальше.

— Игорь Дивеев забил уже 5 голов. Есть ли у вас объяснения этому?

— Он бутерброды с рыбой какие-то ест. Надо будет мне попробовать сделать тоже самое перед игрой.

— Успели ли вписаться в команду новички Круговой и Койта?

— Конечно. Они уже свои. Можно их уже не считать новичками.

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев забил в матче с «Пари НН». У игрока теперь 5 голов в 5 матчах текущего сезона.