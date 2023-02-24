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Кубок России

Сегодня, 15:55

Защитник ЦСКА Гаич: «3:0 — отличный результат для первого матча. У нас большие шансы выйти в полуфинал»

Алина Савинова
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Защитник ЦСКА Милан Гаич поделился мнением о матче 1/4 финала FONBET Кубка России против «Краснодара» (3:0).

«Это был тяжелый матч, погодные условия внесли коррективы, но мы хорошо контролировали игру, создавали свои моменты и использовали их. Мы могли забить еще больше, счет мог быть и крупнее, но нам не удалось реализовать все подходы. В любом случае, 3:0 — это отличный результат для первого матча. У нас большие шансы выйти в полуфинал, потому что есть преимущество в три мяча», — приводит «РБ Спорт» слова защитника.

Ответная игра между командами пройдет 28 февраля и начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/milan-gaich-3-0-otlichny-j-rezul-tat-dlya-pervogo-matcha-u-nas-bol-shie-shansy-vy-jti-v-polufinal/
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