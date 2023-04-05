Роша: «Мы знали, что матч с «Крыльями Советов» будет сложным»

Сегодня, 22:39
Защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (1:0) в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.
— Мы знали, что матч будет сложным. Мы играли компактно.
— Хотелось бы сыграть с более сильной командой в Кубке?
— Неважно, с кем играть.
— Какие эмоции от игры?
— Мы знали, что матч будет очень сложный. Но мы продолжали играть компактно, сохранять фокус. И в конце матча нам удалось создать момент и забить.
— Во втором тайме Карраскаль ускорил атаку, помог ли он вам?
— Вышли Хорхе и Хесус Медина. С их выходом мы стали лучше держаться в зоне атаки и стали лучше атаковать. И поэтому пошла такая динамика игры.
— Со «Спартаком» в финале вы не сыграете. Хотелось сыграть с более сильной командой или уже все равно?
— Неважно, с кем мы играем, мы должны смотреть на самих себя. Соперников мы не выбираем. Мы должны уделять внимание, чтобы выиграть трофей и поднять этот титул.