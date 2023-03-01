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Сегодня, 22:52

Защитник «Динамо» Даса высказался о ничьей с «Крыльями Советов»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Эли Даса прокомментировал ничью с «Крыльями Советов» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Это футбол. Иногда мы выигрываем, иногда проигрываем. Так бывает. Будем использовать свои шансы, — сказал Даса. — Если мы не можем победить в одном матче, то не сможем пройти в следующий раунд. Мы должны показать свой лучший футбол в Пути регионов. Будет сложно, но мы хорошо работали во время предсезонных сборов. Будем готовы приступить к играм чемпионата.

— Теперь «Динамо» пойдет по Пути регионов, возможно, встретится с «Зенитом». Что думаете об этом возможном противостоянии?

— Если это произойдет, мы сделаем все, чтобы воспользоваться своим шансом.

— Во время пенальти Писарского было достаточно напряженно. Что бы думаешь про его шаги?

— Сейчас это уже не имеет значения. На этом все. Я сконцентрирован на «Динамо».

По итогам двух матчей самарцы прошли в 1/2 финала Пути РПЛ, а «Динамо» примет участие во втором этапе четвертьфинала Пути регионов.

2 марта состоится жеребьевка в обоих Путях FONBET Кубка России.

Эли Даса
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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