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Кубок России

Сегодня, 22:18

Сазонов: «Не считаю, что «Динамо» в кризисе, мы матч за матчем все лучше играем»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Саба Сазонов прокомментировал поражение от «Акрона» в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России (0:0, пенальти 1:4).

— Фомин не забил пенальти. Не особо привычная для него ситуация. Обсуждали это?

— Так бывает, это лотерея. Мы были в финале Кубка, хотели повторить задачу минимум — быть в финале. Теперь надо подниматься как можно выше, первые, вторые, третьи места. Не считаю, что мы в кризисе, мы матч за матчем все лучше играем. У нас все больше моментов, просто не можем их реализовать.

— Ходят разговоры о том, что Йокановича хотят убрать...

— Я их не слышал. Я бьюсь за Йокановича, за свою команду. Сегодня удача была не на нашей стороне.

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
Саба Сазонов
6
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