Паршивлюк: «В первом тайме матча «Динамо» со «Спартаком» случилась настоящая катастрофа»

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк прокомментировал поражение от «Спартака» (1:4) в матче 3-го раунда группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«В первом тайме случилась настоящая катастрофа! Непозволительно играть в дерби таким образом. Мы полностью провалили первые двадцать пять минут, именно они предрешили исход матча. Будем разбираться, почему так произошло. В перерыве был серьезный разговор с Личкой. После 0:4 тренер не может прийти в раздевалку и погладить всех по головке. Был серьезный мужской разговор, который останется между нами», — приводит слова Паршивлюка «Чемпионат».

После матча главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что он разочарован результатом. Он отметил, что Федор Смолов и Паршивлюк старались, Дмитрий Скопинцев искал игру, пытался обострять, но у команды не было качества.

«Динамо» идет на второй строчке в турнирной таблице группы D FONBET Кубка России, имея в активе 4 очка. В четвертом туре команда сыграет против «Краснодара». Матч пройдет 19 сентября.

В РПЛ бело-голубые на данный момент занимают 5-е место, набрав 11 очков за 6 туров.