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Сегодня, 19:21

Защитник «Химок» Джикия рассказал о своих отношениях с Карпиным

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитник «Химок» Георгий Джикия ответил на вопрос о своих отношениях с главным тренером «Ростова» и сборной России Валерием Карпиным.

В среду, 2 октября, «Химки» одержали волевую победу над «Ростовом» (2:2, пенальти 8-7) в матче 5-го тура группового этапа FONBET Пути РПЛ Кубка России. Джикия отыграл все 90 минут встречи.

«Не успели пересечься с Валерием Карпиным. Если у нас будут какие-то вопросы друг к другу, мы можем созвониться. У нас отличные отношения, все спокойно», — сказал Джикия после матча.

В середине сентября Джикия подписал контракт с «Химками» до окончания нынешнего сезона.

Валерий Карпин
Георгий Джикия
Футбол
ФК Химки

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