Защитник «Химок» Волков пожелал здоровья получившим повреждения Терехову и Панченко

Защитник «Химок» Захар Волков прокомментировал игру команды в матче 1-го тура пути РПЛ FONBET Кубка России против «Оренбурга» (1:0).

«Травмы Терехова и Панченко? Да, ребята получили небольшие повреждения. Не знаю, насколько это серьезно. Они должны пройти медобследование в ближайшее время, которое покажет степень тяжести травмы. Желаю им только крепкого здоровья.

Проблемы со взаимопониманием на поле из-за новичков? У нас есть те, кто давно не выходил, поэтому кто-то мог волноваться из-за этого. Состав у нас серьезно перетряхнули, поэтому соглашусь, что в первые минуты была некая нервозность. Надо было просто мяч почувствовать», — цитирует Волкова Metaratings.

Также белорус оценил уровень конкуренции в защите «Химок» после подписания испанца Дани Фернандеса и панамца Фариньи.

«Когда есть конкуренция — это хорошо. Она позволяет тебе расти и прибавлять. Только положительно могу оценить приход новичков. Если клуб посчитал нужным подписать, то почему бы и нет», — добавил игрок.

26-летний Волков выступает за «Химки» с июля 2023 года. Защитник сборной Белоруссии провел за клуб 53 матча, в которых забил 3 мяча.

После двух стартовых туров РПЛ подмосковный клуб набрал 1 очко и располагается на 13-м месте в турнирной таблице. В следующем туре «Химки» сыграют на выезде с «Рубином». Матч состоится 3 августа, начало — в 20.00 по московскому времени.