Защитник «Краснодара» Литвинов считает, что его клубу по силам выиграть Кубок России

Защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов считает, что его команда способна выиграть Кубок России.

«У нас всегда есть цели: выиграть Кубок и чемпионат России. Мы хотим расти, выигрывать. У нас нет титула. Мы не побеждали в Кубке России. Тем более сейчас нет еврокубков. Это большой шанс для нас проявить себя, взять трофей. Я думаю, мы спокойно это можем сейчас. Также нам по силам занять место не ниже третьего в чемпионате. Это 100 процентов.

Слова экспертов, что мы ослабли? Я слышал. Они высказывают свое мнение, а мы выходим и доказываем в каждом матче. После первой или второй нашей игры все рассказывали, что мы будем получать 30 мячей в конце сезона. Ну, пусть сейчас смотрят, сколько мы пропускаем, как мы играем и на каком месте находимся в Кубке и чемпионате», — приводит Metaratings слова Литвинова.

«Краснодар» лидирует в группе A Пути РПЛ Кубка России с 7 очками после 3 туров. Следующий матч в турнире команда проведет 19 октября против «Нижнего Новгорода».