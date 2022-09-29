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Кубок России

29 сентября, 10:29

Защитник «Краснодара» Литвинов считает, что его клубу по силам выиграть Кубок России

Иван Торопцев
Корреспондент

Защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов считает, что его команда способна выиграть Кубок России.

«У нас всегда есть цели: выиграть Кубок и чемпионат России. Мы хотим расти, выигрывать. У нас нет титула. Мы не побеждали в Кубке России. Тем более сейчас нет еврокубков. Это большой шанс для нас проявить себя, взять трофей. Я думаю, мы спокойно это можем сейчас. Также нам по силам занять место не ниже третьего в чемпионате. Это 100 процентов.
Слова экспертов, что мы ослабли? Я слышал. Они высказывают свое мнение, а мы выходим и доказываем в каждом матче. После первой или второй нашей игры все рассказывали, что мы будем получать 30 мячей в конце сезона. Ну, пусть сейчас смотрят, сколько мы пропускаем, как мы играем и на каком месте находимся в Кубке и чемпионате», — приводит Metaratings слова Литвинова.

«Краснодар» лидирует в группе A Пути РПЛ Кубка России с 7 очками после 3 туров. Следующий матч в турнире команда проведет 19 октября против «Нижнего Новгорода».

Источник: https://metaratings.ru/news/zashchitnik-krasnodara-litvinov-nam-po-silam-vyigrat-kubok-rossii-1371348/
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
Вячеслав Литвинов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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