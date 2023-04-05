Защитник «Крыльев Советов» Констанца уверен, что его команда одержит победу над ЦСКА в Кубке России

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Констанца выразил уверенность в победе над ЦСКА в полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«ЦСКА — это очень организованная команда. После того матча в РПЛ была совсем другая игра в Кубке. И вот там было очень обидно, что мы не победили (2:2). Все же второй тайм в Самаре показал, что мы можем играть с армейцами на равных. Думаю, даже на выезде должно все получиться — и мы сможем пройти в Кубке дальше», — приводит слова защитника Metaratings.ru.

Матч ЦСКА — «Крылья Советов» пройдет 5 апреля и начнется в 19.30 по московскому времени. В первой игре 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России команды сыграли вничью (2:2).