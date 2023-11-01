Защитник «Крыльев Советов» Зотов: «Хотели взять у «Зенита» реванш»

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов высказался о мотивации команды в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита» (0:1).

«Конечно, мотивация была, хотелось взять реванш у «Зенита» за то поражение, которое было недавно в чемпионате. Старались показать хорошую игру и оставить след в Кубке России победой. Но, к сожалению, матч сложился не в нашу пользу: не реализовали свои моменты, пропустили в концовке», — приводит «РБ Спорт» слова Зотова.

«Зенит» набрал 14 очков и вышел в плей-офф Пути РПЛ с первого места. «Крылья Советов» с 3 очками расположились на последнем месте.