Сильянов о победе над «Ростовом»: «Подняли себе настроение перед матчем с «Зенитом»

Сегодня, 15:11
Защитник «Локомотива» Александр Сильянов подвел итоги матча против «Ростова» (2:2, пенальти 8:7) в 6-м туре группового турнира FONBET Кубка России.
«Никто не подходил к игре с «Ростовом» как к тренировочному процессу. Мы настраивались побеждать. Главное, что мы выиграли и подняли себе настроение перед матчем с «Зенитом», — приводит слова Сильянова «РБ Спорт».
«Локомотив» с 17 очками занял первое место в группе B. В плей-офф пути РПЛ железнодорожники встретятся с московским «Динамо».
«Локомотив» на выезде сыграет с «Зенитом» в матче 13-го тура РПЛ. Матч пройдет в воскресенье, 27 октября.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|5
|11-10
|8
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|5
|5-16
|2