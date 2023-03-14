Херман Конти назвал неожиданным поражение от «Акрона» в FONBET Кубке России

Сегодня, 20:43
Защитник «Локомотива» Херман Конти поделился мнением после поражения от «Акрона» (1:1, пенальти — 6:7) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
— Результат неожиданный?
— Да, безусловно. Пришли за победой. Хотели пройти дальше в Кубке, но не получилось. Возвращаемся в Москву готовиться к следующему матчу первенства, который очень важен.
— Как восстанавливаться после таких матчей?
— Времени на восстановление немного. Надо делать все быстро и четко, чтобы готовиться к следующей игре. И сделать все, чтобы одержать эту победу.