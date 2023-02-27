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Сегодня, 22:59

Защитник «Локомотива» Конти: «Пенальти не было»

Артем Бухаев
Корреспондент
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Херман Конти после ответного матча 1/4 финала FONBET Кубка России со «Спартаком» (2:4) прокомментировал эпизод с назначенным пенальти в концовке встречи.

— Могу сказать, что недоволен результатом и ходом игры. Но это теперь в прошлом. Теперь нужно сосредоточиться на чемпионате, чтобы вернуть все на свои места, — сказал Конти.

— Как можете прокомментировать эпизод с пенальти? Учитывая, что мяч попал в опорную руку.

— Как по мне, пенальти не было. Везде, где я играл, опорная рука есть опорная рука. Но что получилось, то получилось.

Сергей Иванов. «Спартак» — «Локомотив»: Иванов правильно засчитал гол красно-белых и не наказал их пенальти

— Какие впечатления от этих двух игр в Кубке России?

— Очень интенсивная была игра, на встречных курсах, много прессинга. Нужно адаптироваться, для меня немножко непривычно. Другой футбол и тот факт, что я три месяца до этого не играл. Думаю, что скоро войду в ритм.

— Что можете сказать по судейству?

— Судить — это дело неблагодарное. Мы все люди, и все можем ошибаться. Судьи принимают правильные решения и ошибаются иногда, работа у них такая. Пенальти ничего не решал. По второму голу скажу, что был рядом с эпизод, и по мне там было четкое нарушение правил.

ФК Локомотив (Москва)
Херман Конти
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